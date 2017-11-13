Почти шесть тысяч километров электролиний отремонтировали в Подмосковье

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2017-2018 годов энергокомпании Подмосковья провели капитальный ремонт порядка шести тысяч километров линий электропередачи различного класса напряжения, сообщил министр энергетики Московской области Леонид Неганов.
"Своевременное проведение ремонтных работ позволяет поддерживать оборудование в работоспособном состоянии, уменьшить вероятность возникновения аварий на объектах электросетевого хозяйства, вовремя подготовить энергетический комплекс к успешному прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок", — приводит слова Леонида Неганова сайт министерства энергетики Московской области.