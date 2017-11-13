Почти шесть тысяч километров электролиний отремонтировали в Подмосковье

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2017-2018 годов энергокомпании Подмосковья провели капитальный ремонт порядка шести тысяч километров линий электропередачи различного класса напряжения, сообщил министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

Кроме того, по словам министра, энергетики Подмосковья выполнили ремонт более 2600 трансформаторных подстанций. В целя предотвращения падения деревьев на линии электропередачи в случае ледяного дождя, обильного снегопада или сильного ветра расчищено просек вдоль ЛЭП на площади порядка более 4700 гектар. Министр энергетики региона также сообщил о том, что его подопечными была проведена работа по замене обычного провода на более стойкий к погодным факторам самонесущий изолированный провод (СИП). С начала года было заменено 1300 километров провода.

"Своевременное проведение ремонтных работ позволяет поддерживать оборудование в работоспособном состоянии, уменьшить вероятность возникновения аварий на объектах электросетевого хозяйства, вовремя подготовить энергетический комплекс к успешному прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок", — приводит слова Леонида Неганова сайт министерства энергетики Московской области.