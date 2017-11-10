Число жалоб на кадастровую оценку земли в Подмосковье выросло вдвое

МОСКВА, 10 ноя — РИА Недвижимость. Число жалоб на кадастровую оценку земельных участков и строений в Подмосковье выросло с начала 2017 года в два раза, заявил министр имущественных отношений Московской области на форуме дачников Подмосковья Андрей Аверкиев.

"Сейчас, когда дачникам стали приходить налоговые уведомления, удвоилось число вопросов и жалоб, поступающих через портал "Добродел, через почту министерства. Если весной и летом приходило порядка 100 обращений в неделю, то, начиная с октября, их число удвоилось и достигло 200 обращений. Получается 10 тысяч жалоб в год", — заявил министр на форуме дачников Подмосковья в Талдоме, где обсуждались вопросы взаимодействия садовых некоммерческих товариществ и органов власти.

По оценке руководителя регионального Минимущества, порядка 30% жалоб на завышенную оценку обоснованы. "Порядка 30% обращающихся правы", — считает Аверкиев.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на территории СНТ зарегистрированы четыре миллиона земельных участков и более 9 миллионов объектов недвижимости.