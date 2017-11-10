Власти Подмосковья подписали на молочном форуме контракты на 14 млрд рублей

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В рамках IV Международного Молочного форума, который проходил в Красногорске 8-9 ноября., глава Минсельхоза Московской области Андрей Разин подписал с руководителями продовольственных компаний 11 соглашений на общую сумму более 14 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Программа… форума выполнена в полном объеме. Мы подписали 11 соглашений, 10 из них касаются непосредственно прямых инвестиций в отрасль. Объем инвестиций составляет более 14 миллиардов рублей. Это и строительство новых молочных ферм, и проекты по созданию производства сыра в рамках сырного кластера и на отдельных площадках", — сказал Разин.

Контракты затрагивают разные сферы аграрной промышленности Московской области — животноводство, производство и переработку молока, строительство и реконструкцию ферм и заводов, сыроделие.