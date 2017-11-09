В Подмосковье продлили на час запрет на шумный ремонт

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Новые поправки касаются субботнего дня, остальные пункты закона останутся в силе.

На пленарном заседании депутаты Мособлдумы одобрили внесение правок в закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области".

Ранее подмосковные жители могли начинать ремонт в квартире после 9 утра. С этого момента запрет на шумный ремонт по субботам продлили на один час до 10:00.

В воскресные и праздничные дни по-прежнему шуметь и производить ремонтные работы запрещено. В будние дни, как и раньше, ремонт разрешен с 9:00 до 19:00.

Остальные пункты закона депутаты не стали пересматривать. Стоит отметить, что изменения не распространяются на "льготный период тишины" для новостроек, ремонт в которых можно будет продолжать проводить с 08:00 до 21:00 в течение полугода после сдачи дома в эксплуатацию.