В Подмосковье изменили правила оплаты штрафстоянок

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Штраф за использование специализированной стоянки теперь будет зависеть от количества суток.

Депутаты Мособлдумы приняли изменения в закон Московской области "О порядке перемещения задержанных транспортных средств на спецстоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств, их возврата".

Изменения коснулись временных рамок. Прежде оплата за автомобиль, проведенный на штрафстоянке, была почасовая. Теперь стоимость штрафа будет зависеть от количества суток. Кроме того, теперь водители смогут в течение суток забрать машину бесплатно. Об этом сообщил телеканал "360".

По словам, Олега Григорьева, председателя Комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации, точные суммы пока не понятны. Возможно, это будет 2,5 тысячи рублей за сутки. Возможно, цена упадет. Ранее почасовая оплата была — 250 рублей в час. То есть в сутки уходило до трех тысяч рублей или более.