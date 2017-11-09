Звенигород попал в число лучших малых городов РФ для новогодних путешествий

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В составленном рейтинге подмосковный город занял второе место.

Подмосковный Звенигород в рейтинге самых популярных среди туристов для празднования Нового года малых российских городов уступил одну позицию родине Деда Мороза — Великому Устюгу. Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг на основе бронирования туристами жилья с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года в городах с населением до 50 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал "360".

В десятку популярнейших для празднования Нового года малых городов России вошли: Великий Устюг (Вологодская область), Звенигород (Московская область), Суздаль (Владимирская область), Болгар (Республика Татарстан), Олонец (Карелия), Судак (Крым), Байкальск (Иркутская область), Углич (Ярославская область), Ломоносов (Ленинградская область), Заокский (Тульская область).

Как отметил сайт бронирования жилья Tvil.ru, туристы в Звенигороде, в среднем, бронируют отдых на три ночи, тратя на жилье четыре тысячи рублей в сутки на семью.

Самое бюджетное новогоднее путешествие можно совершить, посетив Судак в Крыму, траты на жилье составят менее двух тысяч рублей в сутки. А самым дорогим станет путешествие в Суздаль, там придется в среднем потратить более пяти тысяч рублей в сутки.