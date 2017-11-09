Максим Фомин возглавил Минстройкомплекс Подмосковья

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Депутаты Мособлдумы утвердили Максима Фомина на новую должность.

Депутаты Московской областной думы на 35-м заседании регионального парламента согласовали назначение Максима Фомина на должность заместителя председателя правительства Московской области – министра строительного комплекса Московской области. Кандидатуру Фомина на должность главы Минстройкомплекса предложил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Кандидатуру Максима Фомина в ходе тайного голосования поддержали депутаты всех фракций Мособлдумы. Из 41 депутата "за" проголосовали 39.

После утверждения на пост главы Министерства строительного комплекса Московской области Максим Фомин объявил о новых задачах, которые следует решать оперативно.

"Стоят новые задачи, которые нужно решить. Это проблема обманутых дольщиков и расселения жителей из аварийного жилья. Если решим эти вопросы, статус Министерства повысится. Будем решать их оперативно", — сказал новый глава Минстроя, уточнив, что надеется справиться с этими задачами.

Максим Фомин занимает пост заместителя председателя правительства Подмосковья с декабря 2016 года.

Пост министра строительного комплекса Московской области ранее занимал Сергей Пахомов. Постановление о добровольном досрочном прекращении полномочий министра строительного комплекса Московской области Сергея Пахомова было подписано губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым 7 ноября.