В Подмосковье прошел этап кубка по внедорожному ориентированию

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Коломенском городском округе состоялся третий этап Кубка клуба "Алфавит бездорожья" по спортивному внедорожному ориентированию, сообщило министерство физической культуры и спорта Московской области.

В мероприятии приняли участие более 40 экипажей со всей России. Зачёт проходил по категориям: любительские соревнования, туризм, ATV (квадроциклы), а также в категории спортивных достижений.

На следующий сезон организаторы клуба "Алфавит бездорожья" совместно с Российской автомобильной федерацией и комитетом по трофи-рейдам Московской области планируют провести соревнования более высокого уровня, с присвоением рейтинговых очков для отбора сильнейших спортсменов. Затем лучшие водители смогут участвовать в чемпионате и кубке России по трофи-рейдам, сообщило в четверг министерство физической культуры и спорта Московской области.