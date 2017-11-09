Видеонаблюдение установят на полигоне "Аннино" после попытки поджога

МОСКВА, 9 ноя — РИА Недвижимость. Систему видеонаблюдения установят на полигоне твердых бытовых отходов "Аннино" после попытки поджога, говорится в сообщении администрации Рузского городского округа.

"После 13 ноября на закрытом полигоне будет установлено видеонаблюдение, которое будет охватывать всю территорию объекта", — сообщается в документе. Как указывается в нем, тела полигона подожгли неизвестные лица во время технологического перерыва в работе отсыпщиков грунта вечером 8 ноября между 23.00 и 23.15 часами.

С дальнейшим распространением огня удалось справиться путем отсыпки грунта на месте возгорания. Предполагается, что поджог полигона осуществлен с применением горюче-смазочных материалов, отмечается в материале.

Прием отходов на полигон "Аннино", который функционировал с 1975 года, был закрыт в декабре 2016 года. Он принимал отходы 4-5 класса опасности с территории Рузы и частично Звенигорода и Истринского района. На полигоне "Аннино" проводятся активные работы по подготовке к рекультивации.