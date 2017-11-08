Годовой план по ремонту дорог в подмосковном Реутове выполнили на 100%

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В общей сложности рабочие поменяли более 40 тыс. кв. метров дорожного покрытия.

План по ремонту дорог в подмосковном Реутове на 2017 год выполили на 100%. Об этом сообщил глава города Станислав Каторов.

Рабочие полностью заменили дорожное покрытие на улицах Октября, Победы и Дзержинского, а также на Садовом проезде. В общей сложности заменили более 40 тысяч квадратных метров дорог.

"Комплексно отремонтировано 12 тысяч квадратных метров тротуаров, парковок, асфальтового покрытия и увеличено количество машино-мест 20 дворовых территорий", — рассказал Станислав Каторов.

Как заявил глава Реутова, в следующем году отремонтируют Молодежную и Новую улицы.

С июня этого года ремонт дорог в Подмосковье контролирует приложение "Дороги Подмосковья". По правилам, подрядчик должен сделать видеоотчет каждого этапа ремонта и загрузить его в приложение. Далее все видеозаписи поступают на контроль в ситуационный центр регионального Минтранса.