Сырный кластер обустроят в Подмосковье

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Участок для строительства предприятий выделили в Дмитровском районе.

Кластер компаний по производству сыра и переработке сырной продукции в ближайшее время появится в Дмитровском районе. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин на IV международный агропромышленном молочном форуме.

"В Дмитровском районе уже подготовлен участок, в следующем году будут построены все коммуникации. Инвестор получит 20% возмещения из регионального бюджета в виде дополнительной субсидии на поддержку его производства", — сообщил Андрей Разин.

В регионе планируют открыть козоводческий комплекс полного цикла. На ферме будут выращивать племенных коз, перерабатывать их молоко и откроют кормопроизводство. Комплекс будет вмещать в себя восемь тысяч коз. Сейчас ожидается подписание соглашения с ООО "Пущинское молоко". Общая сумма вложений составила более трех миллиардов рублей.

Также в конце 2018 года начнет работать специальная площадка в 16 гектаров в Дмитровском районе.

"Мы инвестируем деньги в инфраструктуру. Газ, электричество, вода, дорога – все это делается за государственный счет. На одной территории будет расположено порядка пяти-семи производств. Кластер начнет работу в конце 2018 года", — рассказал Андрей Воробьев.

Все этапы реализации проекта обсудят на площадке форума.