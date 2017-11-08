Белорусскую молочную ферму создадут в Подмосковье

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Решение о сотрудничестве стороны приняли на IV международном агропромышленном молочном форуме.

Представители белорусской компании "Балмико Продимпорт" планируют заключить соглашение с властями Московской области о строительстве товарной фермы на территории региона. Информацию озвучил министр сельского хозяйства и продовольствия МО Андрей Разин, сообщил телеканал "360".

Андрей Разин на IV международном агропромышленном молочном форуме, который проходит 8 и 9 ноября в Доме Правительства Московской области, заявил о дальнейшем сотрудничестве представителей белорусской компании с руководством Подмосковья. В регионе начнется производство молочной продукции под брендом "Милава".

Планируется построить на территории Орехово-Зуевского района три животноводческих предприятия с совокупным количеством до шести тысяч голов крупного рогатого скота. На создание объектов будет выделено пять миллиардов рублей.

"Компания, занимающаяся реализацией белорусского молока, рассматривает возможность уйти в собственное производство на территории региона. Мы будем подписывать соглашение о реализации большого проекта — более пяти тысяч дойного стада. Это важный проект для Орехово-Зуева", — сообщил Андрей Разин.

Торговая марка "Милава", которая принадлежит компании "Балмико Продимпорт", поставляет молочную продукцию в российскую столицу, Московскую область и некоторые регионы РФ.