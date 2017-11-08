Стелу памяти погибшим сотрудникам полиции открыли в Балашихе

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В подмосковном городе также состоялось открытие музея полиции.

Торжественное открытие стелы памяти погибшим при выполнении служебного долга сотрудников межмуниципального управления МВД России "Балашихинское" состоялось в микрорайоне Керамик. Официальное мероприятие прошло в честь Дня памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Об этом сообщил телеканал "360".

На правой части мемориальной плиты золотом выбиты имена шести погибших сотрудников МВД. На левой изображен портрет старшего лейтенанта ДПС Александра Дрыгина, который погиб в 2014 году при взрыве служебного автомобиля.

"Администрация города всегда стояла рядом и будет продолжать вас поддерживать в непростой работе, которую вы выполняете. Спасибо за ваш труд", — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

Также состоялось открытие Музея балашихинской полиции. Посетители по экспонатам смогут проследить историю развития правоохранительных органов от эпохи Петра I до наших дней. Особое место в музее уделено сотрудникам полиции города Балашихи, которые проявили героизм во время несения службы.