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Новости Подмосковья

Пять лет во главе Подмосковья: как изменилась область при Андрее Воробьеве

19:0308.11.2017
(обновлено: 19:08 08.11.2017)
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© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей ВоробьевГубернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фото : пресс-служба правительства Московской области

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В среду 8 ноября исполняется пять лет с момента назначения Андрея Воробьева на должность временно исполняющего обязанности губернатора Московской области. РИА Новости решили вспомнить главные дела, которыми занимался Воробьев на посту главы региона.

Рост зарплат

Средняя зарплата в Московской области за пять лет выросла с 32,3 тысячи рублей до 50,5 тысячи рублей.

Наибольшее внимание уделяется работникам социальной сферы: педагогам и медикам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Воробьев вошел в топ-5 рейтинга глав регионов РФ в сфере ЖКХ за сентябрь

Так, средняя зарплата учителя выросла с 2012 года с 24,9 до 51 тысячи рублей, зарплата врача – с 28,9 до 83 тысяч рублей. К концу 2017 года средний медицинский персонал Подмосковья будет получать 46 тысяч рублей, а младший— 42 тысячи рублей. 

Директорам лучших школ назначены стимулирующие выплаты до 120 тысяч рублей. 

Зарплата научных работников увеличилась с 41,4 до 87,5 тысячи рублей.

Учителя Подмосковья, подготовившие 100-балльников по итогам ЕГЭ, ежегодно получают получать премию в 100 тысяч рублей. В этом году премию получат 258 учителей.

Жилье для бюджетников

Для привлечения в Московскую область квалифицированных врачей, учителей и ученых из других регионов выделяется жилье по программе "Социальная ипотека". В 2017 году квартирами в рамках программы жильем будут обеспечены 287 врачей, 50 учителей и 100 ученых Подмосковья.

В 2017-18 годах для реализации программы будет приобретено 916 квартир, на эти цели из областного бюджета выделено 909 миллионов рублей.

Карта "Стрелка"

В Подмосковье запущена единая транспортная карта (ЕТК) "Стрелка", которой можно оплатить проезд и сэкономить на поездках. Сейчас "Стрелку" принимают более 5,5 тысячи автобусов и маршрутных такси Московской области. Карту приобрели уже более 1,95 миллиона человек, по ней совершено более 400 миллионов поездок.

Такси. Архивное фото
© Fotolia / Roman Sigaev
С начала года по карте "Стрелка" совершено более 100 миллионов поездок

Портал "Добродел"

С целью оперативного решения проблем на местах и обратной связи с жителями в 2015 году в Подмосковье был запущен интернет-портал "Добродел". Еженедельно на "Добродел" поступает 10-11 тысяч обращений.

Восстановление исторических усадеб

В 2013 году в Московской области началось восстановление старинных усадеб. По программе "Усадьбы Подмосковья" объекты культурного наследия передаются в аренду по льготной ставке 1 рубль за 1 квадратный метр в год на 49 лет при условии проведения реставрационных работ за счет инвестора. 

Реставрацию необходимо завершить в течение семи лет. Всего через торги переданы арендаторам 31 усадьба – 15 областных и 16 муниципальных. Из них в порядок уже приведены две усадьбы.

Программа "Наш лес"

Почти 90% территории подмосковных лесов, пострадавших от эпидемии жука-короеда и пожаров 2010 года, восстановлены благодаря ежегодной акции "Наш лес. Посади свое дерево", проходящей с 2014 года. Губернатор вместе с жителями принимает участие в посадке деревьев. 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Воробьев поблагодарил участников акции по посадке деревьев в Подмосковье

Ежегодно высаживается не менее 1,5 миллиона деревьев (осенью 2017 года – свыше 1,8 миллиона деревьев). Всего за четыре года 86% площадей санитарных вырубок засажены деревьями. 

Закрытие свалок

Более 20 полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) из 39 было закрыто на территории Подмосковья с 2014 года. 

В 2017 году перестали принимать мусор полигоны Кучино в Балашихе, Царево в Пушкинском районе и Кулаковский в Чехове.

"Служба 112"

Подмосковье стало пилотной площадкой для внедрения системы вызова оперативных служб "Система 112". Время реагирования экстренных служб сократилось до 10 минут. Ежедневно на единый номер "112" поступает порядка 25 тысяч звонков. 

В 2017 году заработало мобильное приложение "Системы 112". Помимо удобного вызова экстренных служб, пользователи могут размещать сообщения о происшествиях на интерактивной карте.

Приведение в порядок дорожной инфраструктуры 

С 2014 года в регионе построено 10 путепроводов, всего их планируется возвести 19. Крупнейшим объектом стал открытый в 2014 году 420-метровый вантовый мост через Москву-реку в Красногорске, он связал Павшинскую пойму и метро "Мякинино". В 2017 году запустили движение по дороге, связывающей "Шереметьево-1" и "Шереметьево-2", в декабре планируется запуск развязки на пересечении М-5 "Урал" с Лыткаринским шоссе.

Растет объем ремонтных работ на дорогах Подмосковья – только в 2017 году он увеличился почти на 40% (до 3,1 тысячи километров).

Чистая вода в кранах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Воробьев пообещал обеспечить чистой водой все муниципалитеты Подмосковья
По программе "Чистая вода" с 2014 по 2016 годы в регионе построено и модернизировано 112 водозаборных узлов для очистки воды от железа. До конца 2017 года планируют ввести в эксплуатацию еще 130 ВЗУ.

Всего к началу 2017 года чистой водой обеспечены 91,5% жителей.

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