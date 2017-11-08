Звенигород вошел в топ-3 малых городов России для отдыха на Новый год

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Звенигород вошел в топ-3 малых туристических городов России для отдыха на Новый год, согласно рейтингу популярного сайта бронирования отелей и жилья tvil.ru, сообщило в среду министерство культуры Московской области.

Рейтинг tvil.ru составлен по данным броней отелей, квартир и гостевых домов в городах с населением до 50 тысяч человек за период с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. Помимо подмосковного Звенигорода, в число десяти самых популярных направлений вошли: Великий Устюг (Вологодская область), Суздаль (Владимирская область), Болгар (Татарстан), Олонец (Карелия), Судак (Крым), Байкальск (Иркутская область), Углич (Ярославская область), Ломоносов (Ленинградская область) и город Заокский (Тульская область).

По данным портала бронирования жилья и отелей tvil.ru, который посещают более двух миллионов человек в месяц, туристы бронируют новогодний отдых в Звенигороде в среднем на три ночи. При этом средний чек за проживание в сутки на семью там составляет четыре тысячи рублей. А дешевле всего среди малых городов РФ, выяснил портал, на Новый год отдохнуть будет в Судаке (менее двух тысяч рублей). Дороже всех малых городов отдых в Суздале. Там он составит более пяти тысяч рублей, сообщило Минкультуры Подмосковья.