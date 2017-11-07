Белорусская компания планирует построить в Подмосковье молокозавод

МОСКВА, 7 ноя — РИА Недвижимость. Белорусский производитель молока и молочной продукции планирует построить в Подмосковье молочный завод, сообщили РИА Недвижимость в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Планируется подписание соглашения с белорусской компанией, выпускающей продукты под брендом "Милава". Компания планирует локализоваться на территории нашего региона и построить товарную ферму", — сказал собеседник агентства со ссылкой на руководителя подмосковного Минсельхозпрода Андрея Разина.

Проектом предусматривается строительство трех животноводческих комплексов на территории Орехово-Зуевского района. Молочная ферма будет рассчитана на шесть тысяч голов.

"Общий объем инвестиций составит пять миллиардов рублей", — уточнили в министерстве.

Соглашение между инвестором и правительством Подмосковья о строительстве фермы планируется подписать в рамках IV Международного агропромышленного молочного форума, который пройдет 8-9 ноября. "Стороны намерены построить предприятие по производству молочных продуктов", — добавили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.

Торговая марка "Милава" принадлежит белорусской компании "Балмико Продимпорт ". Компания основана 2005 году. Сфера деятельности: продажа молочной продукции заводов Республики Беларусь. География работы: Москва и Московская область, регионы России.