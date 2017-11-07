"Губернский театр" покажет премьеру балета к 200-летию Петипа

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. На сцене Центра развития театрального искусства "Губернский театр" состоится премьера балета Людвига Минкуса "Дон Кихот". Спектакль приурочен к 200-летнему юбилею со дня рождения величайшего балетмейстера Мариуса Петипа, сообщает министерство культуры Московской области.

Согласно информации ведомства, премьера намечена на 15 и 16 ноября.

Известную историю о благородном рыцаре из романа Мигеля де Сервантеса "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" в новой оригинальной редакции поставил художественный руководитель Московского областного государственного театра "Русский балет" народный артист СССР Вячеслав Гордеев, сообщает министерство.

"Эта премьера станет прологом к празднованию 200-летия со дня рождения величайшего балетмейстера Мариуса Петипа, который в 1869 году на сцене Большого театра поставил "Дон Кихот" на музыку Людвига Минкуса", — пояснила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

В главных партиях заняты прима-балерина, лауреат международных конкурсов и премии "Душа танца" Анна Щербакова, премьер театра заслуженный артист Московской области Дмитрий Котермин, ведущие солисты театра.