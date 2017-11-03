В Подмосковье планируют подготовить закон о льготном доступе к электросетям

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. 45% льготников, присоединившихся к электросетям, не являются резидентами Подмосковья.

В Московской областной Думе прошел круглый стол "Вопросы льготного технологического присоединения (ТП)". На нем рассмотрели вопрос изменения льготных тарифов подключения к электросети. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.

По словам Дмитрия Колесникова, заместителя генерального директора по экономике и тарифам ПАО "МОЭСК", в 2016 году только ПАО "МОЭСК" было заключено более 56 тысяч договоров льготного ТП, в том числе 9,5 тысячи договоров со строительством. Присоединенная мощность превысила 124 МВт, а реальная загрузка сети едва достигла 20%.

"Сложилась ситуация, когда количество так называемых льготников достигло критической массы", — отметил Дмитрий Колесников.

Ежегодно в Подмосковье тратится более трех миллиардов рублей на льготное подключение к электросети. Расходы сетевых организаций на льготное технологическое присоединение делят между собой все потребители электричества Московской области.

Александр Пятигор, заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг ПАО "МОЭСК" говорит, что за последние пять лет реализовано 270 тысяч присоединений льготной категории граждан. Из них 45% не являются резидентами Московской области, а, значит, они не входят в льготное обеспечение Подмосковья.

При этом покрытие расходов не позволяет компаниям инвестировать средства в развитие подмосковных коммуникаций. Кроме того, вынуждает отложить крупномасштабные проекты. Это означает, что существующая система льготирования не эффективна и тормозит экономическое развитие области.

По льготному тарифу цена за подключение до 15 кВт составляет 550 рублей. По словам министра энергетики Московской области Леонида Неганова, наличие этой льготы контрпродуктивно.

"Она создает условия, при которых действительно усложняются условия ведения бизнеса в Подмосковье, и создает стимул для нерационального расходования энергии. Отмена льготы или ее предоставление именно нуждающейся категории является более действенным механизмом для управления развития территорий ", — отметил министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

Для решения данной проблемы необходимо внести изменение в действующее федеральное законодательство.