В Подмосковье в День народного единства будут работать 88 ярмарок

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Кроме торговли на них предусмотрена развлекательная программа.

88 ярмарок будут работать на территории Московской области в ближайшие выходные. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

Глава Министерства Владимир Посаженников отметил, что самые крупные ярмарки будут проходить в Зарайске, Лотошине и Куровском Орехово-Зуевского района. Он также сообщил, что в рамках их работы запланирована праздничная программа.

"Самыми яркими станут ярмарки в Одинцове и Воскресенске. Там помимо торговли, уникальной продукции из Подмосковья и других регионов пройдут бесплатные кулинарные мастер-классы и дегустации эксклюзивных продуктов", — добавил Посаженников.

Сообщается, что с минимальной наценкой свою продукцию будут продавать фермеры.