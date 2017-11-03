Минтранс Подмосковья будет пресекать укладку асфальта на снег

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В региональном Минтрансе создана мониторинговая группа по контролю ремонта дорог.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков подвел итоги ремонта дорог в 2017 году, сообщил телеканал "360".

Глава Минтранса региона отметил, что план по ремонту дорог на этот год выполнен на 100%. Однако текущий ремонт на аварийно-опасных участках будет продолжен.

"Мы должны будем проводить работы по ремонту ям. В целом любой случай укладки асфальта в снег мы будем пресекать и не позволим нерадивым компаниям проводить работы с нарушением технологий", — заявил Тресков.

Он также отметил, что контролировать текущий ремонт будет мониторинговая группа, которую создали в Минтрансе Московской области.