Губернатор Подмосковья вручил государственные и областные награды

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Награды получили люди, которые внесли вклад в развитие Московской области.

В канун Дня народного единства губернатор Московской области вручил государственные и областные награды людям, которые внесли вклад в развитие региона. Об этом сообщил телеканал "360".

В мероприятии приняли участие учителя, врачи, военнослужащие, рабочие, священнослужители, общественные деятели, ветераны. Воробьев отметил, что всех присутствующих объединяет желание "видеть Россию сильной и независимой, а Подмосковье — комфортным и процветающим". Губернатор заявил, что за успехами Московской области стоит труд сотен тысяч людей.

Сегодня кавалером ордена "За заслуги перед Московской областью I степени" стала директор Сергиево-Посадского интерната для слепоглухих детей Галина Епифанова. Учреждение – единственное такого рода в стране. В нем проживают более 200 детей.

Управляющий совета фонда по восстановлению порушенных святынь протоиерей Михаил Егоров удостоен ордена "За заслуги перед Московской областью III степени". Фонд собирает деньги на реставрацию церквей. Всего в регионе их насчитывается 250. Благодаря организации уже восстановили четыре храма.