Губернатор Подмосковья поддержал инициативу Овечкина о создании Putin Team

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Андрей Воробьев поддержал идею по созданию нового общественного движения.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев поддержал известного российского хоккеиста Александра Овечкина, который в своем Instagram-аккаунте предложил создать общественное движение Putin Team.

Александр Овечкин, в частности, написал: "Личные награды и призы – все это здорово, но в хоккее, как и в любом деле, для победы важнее команда. <…> В последнее время в западной прессе я встречаю сочетание Putin’s team, то есть команда Путина. И знаете, мне очень понравилось это определение. Лично я готов быть частью такой команды. <…> Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много! Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию! Сегодня я хочу объявить о том, что создаю общественное движение под названием Putin Team".

Андрей Воробьев сделал репост записи хоккеиста, в свою очередь написав: "Достойная команда. Только вперед! Только победа!"