Эмир Кустурица сыграет в футбол с подмосковными чиновниками

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Команда правительства Московской области сыграет в футбол с командой известного режиссера Кустурицы, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.

"6 ноября в Балашихе состоится футбольный матч между двумя необычными командами. С одной стороны поля окажутся сотрудники правительства Московской области, а с другой команда всемирно известного режиссера и музыканта Эмира Кустурицы", — сообщается в документе.

Товарищеский матч команд правительства Подмосковья и известного режиссера пройдет в рамках проекта "Арт-футбол", цель которого — сбор средств на лечение тяжелобольных детей. Идея — объединить известных артистов, общественных деятелей и политиков из разных стран, чтобы привлечь внимание к социальным проблемам.

В состав команды правительства Московской области вошли руководитель администрации губернатора Михаил Кузнецов и министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Эмир Кустурица — сербский режиссер, автор киношедевров "Черная кошка, белый кот", "Аризонская мечта", "Жизнь как чудо". Выступает с фолк-группой "Nosmokingorchestra".

Эмир Кустурица известен своим интересом к футболу. Один из его фильмов посвящен легендарному футболисту Диего Марадоне. Также вместе с музыкантами своей группы режиссер регулярно играет в футбол.