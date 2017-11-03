Ремонт дорог в Подмосковье будут контролировать через мобильное приложение

КРАСНОГОРСК (Московская область), 3 ноя — РИА Недвижимость. Ремонтные работы на дорогах Подмосковья будут контролировать через мобильное приложение, сообщил журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

"Суть этой программы следующая: каждый подрядчик, выходя на дорогу, обязан сделать видеозапись того как он проводит работы. Съемка делается перед началом работ утром и по окончании вечером", — пояснил Тресков принцип работы мобильного приложения.

Данные поступают в ситуационный центр регионального Минтранса в автоматическом режиме. По словам министра, видеосъемка позволяет специалистам центра контролировать, какие применяются технологии и как ведется ремонт на конкретном участке дороги. "В режиме онлайн мы отслеживаем весь ремонт, который производится. И можем проследить историю ремонта дороги в любой момент", — сказал Тресков.

В 2017 году приложение работало в режиме опытной эксплуатации. Со следующего года ежедневный видеоотчет станет обязательным для всех подрядчиков, ведущих ремонтные работы на дорогах Московской области, заявил руководитель подмосковного Минтранса.