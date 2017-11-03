Объем ремонтных работ на дорогах Подмосковья вырос за год на 40%

КРАСНОГОРСК (Московская область), 3 ноя — РИА Недвижимость. Объем ремонтных работ на региональных и муниципальных дорогах Подмосковья вырос за год почти на 40%, сообщил журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

"За этот год отремонтированы 2,22 тысячи отрезков дорог общей протяженностью 3,1 тысячи километра. По сравнению с прошлым годом рост объема ремонтных работ составил более чем 38%", — уточнил министр, подводя итоги летней ремонтной кампании в регионе.

По словам Трескова, за лето и осень в регионе отремонтированы 2,08 тысячи километра региональной сети дорог и 1,07 тысячи километра муниципальных дорог. В лидерах по протяженности отремонтированных объектов Дубна (51,8 километра), Химки (41,5 километра) и Ногинский район (40,6 километра). Также в топ-10 по этому показателю вошли Серпухов, Орехово-Зуево, Пушкинский и Дмитровский муниципальные районы.

Ранее сообщалось, что ремонтная кампания 2017 года в Московской области завершилась досрочно на две недели.