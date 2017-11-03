Ремонт дорог в Подмосковье завершили досрочно

КРАСНОГОРСК (Московская область), 3 ноя — РИА Недвижимость. Летняя кампания по ремонту дорог Подмосковья завершена досрочно, сообщил журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

"Ремонт завершен досрочно. Все планы, которые намечались, выполнены в полном объеме. По сути ремонт закончен на две недели раньше", — заявил Тресков, подводя итоги проделанной работы.

"Муниципальные образования Подмосковья в подавляющем большинстве завершили ремонт дорог в конце сентября. Последние заканчивали ремонт в середине октября. По сути, ремонт закончен на две недели раньше", — уточнил министр.

Всего в регионе отремонтировано более трех тысяч километров региональных и муниципальных дорог. В лидерах по протяженности отремонтированных объектов Дубна (51,8 километра), Химки (41,5 километра) и Ногинский район (40,6 километра). Также в топ-10 по этому показателю вошли Серпухов, Орехово-Зуево, Пушкинский и Дмитровский муниципальные районы.