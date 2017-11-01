Домодедово будет сотрудничать с аэропортом Мюнхена

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Сотрудничество будет касаться транспортной безопасности и информационных технологий.

Аэропорт Московского авиационного узла Домодедово и международный аэропорт Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса подписали договор о сотрудничестве. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу аэропорта Домодедово, партнерские отношения предполагается развивать в сфере информационных технологий, транспортной безопасности и других.

Домодедово стал первым партнером для аэропорта Мюнхена в Восточной Европе. Ранее соглашения о сотрудничестве второй в Германии по количеству обслуживаемых пассажиров аэропорт заключал с аэропортами Пекина, Сингапура, Денвера, Нагои и других городов.

Заключая договор, Михаэль Керкло, генеральный директор аэропорта Мюнхена, подчеркнул, что это соглашение между равными участниками. По его словам, такие аспекты сотрудничества, как программы обмена управленческими кадрами, расширяют кругозор и дают более глубокое понимание работы собственного аэропорта.

Сотрудники аэропортов Домодедово и Мюнхена теперь смогут стажироваться по обмену, а также делиться опытом и знаниями по всем профильным направлениям.