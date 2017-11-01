Проект по раздельному сбору мусора внедряют в Подмосковье

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. 100-процентный раздельный сбор мусора уже осуществляется в Дубне и Мытищах.

Часть муниципалитетов в Подмосковье перешла на раздельный сбор мусора. В некоторых из них уже введен 100‐процентный раздельный сбор отходов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс‐службу регионального Министерства экологии и природопользования.

Пилотный проект по раздельному сбору мусора внедрен в 13 городах. Исполнение плана-графика проверил глава Минэкологии Московской области Александр Коган.

Сообщается, что 100-процентный раздельный сбор отходов осуществляется в Мытищах и Дубне, где запущены сортировочные станции и предприятия по переработке мусора.

"Лидером оставшихся 11 муниципалитетов является Ивантеевка, где для селективного сбора оборудовано более 85% площадок, к 2018 году там полностью будет внедрена двухконтейнерная система", — добавил Александр Коган.

Он также отметил, что на основе МУП "Комбинат коммунального хозяйства и благоустройства" в Ивантеевке работает сортировка. Ее объем составляет 30 тысяч тонн в год. До декабря 2017 года, по словам Когана, будет решен вопрос о строительстве нового объекта большей мощности.

Шатура реализовала проект по раздельному сбору мусора на 42%. Кроме того, треть контейнерных площадок оборудовали для раздельного сбора отходов в Долгопрудном, Химках, Озерах и Балашихе. Домодедово, Ногинск и Подольск отстают по оборудованию контейнерных площадок.