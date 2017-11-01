Минспорта Подмосковья выделит более 9 млн рублей на женский ЧМ по хоккею

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Более девяти миллионов рублей выделит министерство спорта Московской области на проведение женского молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой в Дмитрове, сообщает сайт ведомства.

Чемпионат мира среди женских молодежных команд пройдет с 6 по 13 января 2018 года на ледовой арене Дмитрова. Решение о том, что именно Россия станет домашней страной для чемпионата, было принято в мае текущего года Международной федерации хоккея (IIHF). Затем Дмитров был утвержден в сентябре на специальном конгрессе IIHF.

Соперниками группы "А", где будет играть сборная России, станут женские молодежные хоккейные команды Канады, США и Швеции.

"Женский молодежный чемпионат мира по хоккею в Дмитрове — историческое событие, он проходит в регионе впервые…Тем не менее, в подмосковном городе есть все ресурсы для проведения международных соревнований на высшем уровне. Дмитров — один из хоккейных центров Московской области. Здесь базируется сильнейшая женская команда страны — "Торнадо", проходят матчи Женской хоккейной лиги, базируется ХК "Дмитров" и спортшкола", — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, слова которого цитирует сайт Минспорта региона.