Конкурс на лучшую организацию туриндустрии стартовал в Подмосковье

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Конкурс на приз губернатора Московской области "Лучшая организация туристской индустрии" стартовал в Подмосковье, сообщило в среду министерство культуры региона.

Прием заявок на конкурс начался 1 ноября в министерстве культуры Московской.

В конкурсе "Лучшая организация туристской индустрии в Московской области" десять номинаций. Среди них: "Загородная гостиница года", "Городская гостиница года", "Мини-отель года", "Эко-отель года", "SPA-отель года", "Горнолыжный отель года", "Бизнес-отель года", "Пансионат (дом отдыха) года", "Туроператор года", "Турагент года". Организация вправе принять участие только в одной номинации.

Конкурс проводится ежегодно в целях повышения качества обслуживания и продвижения регионального туристского продукта, формирования благоприятного имиджа предприятий туристской индустрии Подмосковья.

В октябре министр культуры Московской области Оксана Косарева на совещании подмосковного отделения Российского союза туриндустрии заявила, что до 2020 года в регионе будет работать не менее 100 туристско-информационных центров (сейчас их 40), главная задача которых состоит в продвижении туристического потенциала Подмосковья.