В Подмосковье ликвидировали порядка 65% стихийных свалок

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Порядка 65% стихийных свалок ликвидированы в Подмосковье в рамках реализации проекта "Генеральная уборка", сообщил журналистам член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Московской области Сергей Андреев.

"С июня 2017 года на интерактивной карте свалок и мусорных навалов на портале Картасвалок.ру пользователи отметили 557 проблемных точек. По состоянию на 1 ноября 362 свалки или 65% ликвидированы. Основная нагрузка по ликвидации мусорных навалов и стихийных свалок в Подмосковье лежит на региональном управлении Госадмтехнадзора — с помощью надзорного органа ликвидированы более 200 свалок за летний период 2017 года.

С августа текущего года количество ликвидируемых за неделю свалок превысило количество размещаемых на карте свалок объектов, отметил Андреев. Наиболее успешный опыт работы с интерактивной картой в Истринском районе — ликвидированы все 25 выявленных пользователями интернета стихийных свалок и навалов мусора. В Клинском районе ликвидированы 13 свалок, в Серпухове — 11, в Дмитровском районе — 10. К самым проблемным территориям Московской области активисты относят Солнечногорский район.

Проект "Генеральная уборка" запущен в Год экологии во исполнение поручения президента России Владимира Путина по итогам "Форума действий" Общенародного фронта, который выступил за создание общественной интернет-карты, на которую любой пользователь мог бы оставить сообщение и обозначить на ней незаконную свалку.