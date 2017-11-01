В Подмосковье ликвидировали порядка 65% стихийных свалок

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Порядка 65% стихийных свалок ликвидированы в Подмосковье в рамках реализации проекта "Генеральная уборка", сообщил журналистам член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Московской области Сергей Андреев.
"С июня 2017 года на интерактивной карте свалок и мусорных навалов на портале Картасвалок.ру пользователи отметили 557 проблемных точек. По состоянию на 1 ноября 362 свалки или 65% ликвидированы. Основная нагрузка по ликвидации мусорных навалов и стихийных свалок в Подмосковье лежит на региональном управлении Госадмтехнадзора — с помощью надзорного органа ликвидированы более 200 свалок за летний период 2017 года.
Проект "Генеральная уборка" запущен в Год экологии во исполнение поручения президента России Владимира Путина по итогам "Форума действий" Общенародного фронта, который выступил за создание общественной интернет-карты, на которую любой пользователь мог бы оставить сообщение и обозначить на ней незаконную свалку.