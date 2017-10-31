С начала года в Подмосковье собрали около 600 миллиардов рублей налогов

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В области сохраняются положительные темпы поступления налогов в бюджеты всех уровней.

За девять месяцев текущего года в Московской области было собрано 582 миллиарда рублей налоговых доходов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на руководителя УФНС России по Подмосковью Екатерину Макарову.

Она сообщила, что положительные темпы поступления налогов в бюджеты всех уровней сохраняются в регионе. По ее словам, область направила в федеральный бюджет на 22% больше денег, чем за девять месяцев 2016 года. Общая сумма составила 234 миллиарда рублей. В казну Московской области поступило 348 миллиардов рублей.

Макарова отметила, что основным источников территориального бюджета является налог на доходы физических лиц.

"Вторым по значимости является налог на прибыль организации. И третьим налогом по значимости является имущественный налог", — добавила руководитель УФНС России по Подмосковью.

Кроме того, за девять месяцев этого года были увеличены поступления страховых взносов во внебюджетные фонды – Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского и социального страхования.