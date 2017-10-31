Более 360 врачей приобрели жилье по соципотеке в Подмосковье

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Соципотеку могут получить не только медработники, но и молодые ученые и уникальные специалисты.

367 врачей улучшили свои жилищные условия благодаря субсидиям областного Правительства. В 2016 и 2017 году они стали участниками подпрограммы "Социальная ипотека" областной госпрограммы "Жилище". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра строительного комплекса Московской области Сергея Пахомова.

С июля 2016 года 465 врачей получили свидетельства на право получения жилищной субсидии. Чтобы получить соципотеку, необходимо иметь стаж на территории России по врачебной специальности не менее трех лет. Участникам программы "Социальная ипотека" необходимо выплачивать только проценты по кредиту. Половину стоимости квартиры врачи получают в виде жилищной субсидии от подмосковного правительства, а оставшиеся 50% будут выплачены в течение всего срока погашения ипотеки.

Квартиру можно приобрести в новостройке, а также на вторичном рынке. Для одиноких граждан расчетная норма общей площади жилья при выборе квартиры для ипотечного кредитования составляет 33 квадратных метра. Если семья состоит из двух человек — 42 квадратных метра. Для семей, в которых три и более человек — 18 квадратных метров на каждого члена семьи.

Молодые ученые и уникальные специалисты наравне с медицинскими работниками имеют право стать участниками программы "Социальная ипотека".