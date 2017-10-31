В Подмосковье составят рейтинг перевозчиков общественного транспорта

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Рейтинг перевозчиков усилит контроль качества предоставляемых услуг.

В Подмосковье появится рейтинг перевозчиков, обслуживающих маршруты общественного транспорта. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Ведомство оценит работу транспортных компаний по нескольким критериям. Среди них — прием карты "Стрелка", штрафы, число транспортных средств, следование предписанному маршруту. Кроме того, в ведомстве учтут жалобы пассажиров на портале "Добродел".

Глава Минтранса Московской области Игорь Тресков отметил, что рейтинг позволит усилить контроль качества предоставляемых услуг перевозчиками.

Сообщается, что рейтинг будет обновляться каждый месяц. Следить за ним можно на официальном сайте, страницах официальных аккаунтов ведомства в социальных сетях.