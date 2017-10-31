Автобусы на газомоторном топливе появятся в Подмосковье в январе 2018 года

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Автобусы, работающие на природном газе, выйдут на маршруты пассажирских перевозок в Подмосковье в январе 2018 года, сообщил журналистам генеральный директор компании "Скания-Русь" Войцех Людвик Ровински.

"Первые газовые автобусы "Скания" выйдут на маршруты пассажирских перевозок Московской области в начале следующего года. Это очень экологичный и очень современный вид транспорта", — сказал Ровински. По его словам, сейчас "Скания-Русь" совместно с "Газпромом" работает над проектом сети газозаправочных станций.

В данный момент в Россию поставлено порядка 50 единиц грузового транспорта и уборочной техники на газовой тяге. "Опыт эксплуатации такой техники доказал экономичность и экологичность такого вида транспорта. Я надеюсь, что первые заказы на такие автобусы поступят из Подмосковья уже в следующем году", — считает Ровински.

Возможность появления в Подмосковье общественного транспорта на газовом топливе обсудили в рамках встречи губернатора Московской области Андрея Воробьева с послом Швеции Петером Эриксоном и шведским бизнес-сообществом.

В сопроводительных материалах уточняется, что на территории Подмосковья зарегистрировано 15 компаний с участием шведского капитала в сферах производства косметики, упаковки, строительства торгово-развлекательных центров. Наиболее крупные из них ИКЕА, "Скания", "Вольво", "Тетра Пак", "Орифлейм". Внешнеторговый товарооборот Московской области и со Швецией составил в 2016 году 407,4 миллиона долларов США. За первое полугодие 2017 года товарооборот составил 242,5 миллиона долларов.

Экспорт Московской области — 23,2 миллиона долларов, импорт из Швеции — 348,2 миллиона долларов. Подмосковные производители поставляют в Швецию изделия из драгметаллов, каучука, резины и стекла. В Швеции Подмосковье закупает наземный транспорт, ядерные реакторы, котлы и другое оборудование.