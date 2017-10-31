Всем маршрутам общественного транспорта Подмосковья присвоят рейтинг

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области решило присвоить рейтинг всем маршрутам общественного транспорта Подмосковья, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

Оценка работы транспортных компаний будет проводиться по нескольким критериям. При этом сами пассажиры через портал "Добродел" будут иметь возможность поучаствовать в процессе рейтингования перевозчиков.

Среди критериев, которые министерство выдвинуло в качестве ключевых: возможность приема оплаты проезда единой транспортной картой "Стрелка", а также количество транспортных средств, которые имеются в распоряжении перевозчика для того, чтобы полностью исключить невыезды на маршруты. Среди других критериев: точность соблюдения графиков и траектории маршрутов, наличие штрафов ГИБДД у перевозчика, а также жалобы пассажиров, поступающие через "Добродел".

"Критерии для рейтингования были выбраны неслучайно. Именно на эти недостатки в работе перевозчиков наиболее часто указывают пассажиры в своих обращениях. Рейтинг позволит усилить контроль за качеством предоставляемых услуг перевозчиками", — подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков, слова которого цитируются сайтом правительства Подмосковья.

Рейтинг пассажирских перевозчиков Подмосковья будет публиковаться ежемесячно на официальном сайте, страницах официальных аккаунтов в социальных сетях министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.