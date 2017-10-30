В Подмосковье благодаря ЭКО в 2017 году родились более 1,5 тысячи младенцев

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Более полутора тысяч детей появились в Московской области с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.

В Московской области в период с января по сентябрь текущего года было выполнено свыше 2,4 тысячи процедур ЭКО в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), цитирует пресс-служба Ольгу Забралову.

В рамках ОМС жительницам Подмосковья процедура доступна в 23 медучреждениях Москвы, области, Санкт-Петербурга и Твери. Ожидание процедуры не должно превышать более 30 дней.

В первую очередь для оформления квоты на ЭКО за счет ОМС нужно обратиться в женскую консультацию по месту жительства для проведения обследования, заключается в сообщении.