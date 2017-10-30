В Подмосковье новые автобусы "Мострансавто" начали обслуживать пассажиров

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. В рамках обновления автопарка "Мострансавто" в 22 муниципалитетах Подмосковья пассажиров начали обслуживать 150 новых автобусов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.

Новые автобусы были направлены в муниципалитеты с наиболее интенсивным пассажиропотоком, отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков. Он также подчеркнул, что поставки всех 1758 автобусов для обновления автопарка "Мострансавто" будут завершены в марте 2018 года.

"Новый подвижной состав оборудован системой климат-контроля и адаптирован для проезда маломобильных групп граждан: оснащен устройствами для посадки и высадки пассажиров и специальными местами для размещения инвалидной коляски", — сообщил генеральный директор ГУП МО "Мострансавто" Владислав Мурашов.

Обновления автобусного парка позволит снизить средний возраст подвижного состава с семи до четырех лет.