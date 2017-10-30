В Подмосковье стартовало крупнейшее в России обновление автобусов

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Первые 150 новых автобусов из партии машин, которая стала крупнейшим обновлением государственного автопарка в современной России, вышли на линии Мострансавто в 22 муниципалитетах Московской области в понедельник, сообщило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В рамках первой поставки мы передали 150 автобусов именно в те муниципалитеты, где отмечалась достаточно высокая доля невыполнения рейсов и наиболее интенсивный пассажиропоток. Мы максимально учли отзывы и обращения граждан. Поставки всех 1758 новых автобусов завершатся в марте следующего года. Это позволит существенно обновить автопарк Мострансавто и повысить качество пассажирских перевозок во всех районах Подмосковья", — цитирует сайт правительства региона министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова.

Автобусы первой поставки выходят на этой неделе на наиболее загруженные маршруты. Все они являются машинами, выпущенными Группой ГАЗ. Среди них такие марки этого производителя как: ЛиАЗ 5292-60, ЛиАЗ 5250 "Вояж" и ПАЗ "Вектор NEXT". Новый подвижной состав оборудован системой климат-контроля и адаптирован для проезда маломобильных групп граждан. Поставки всех новых автобусов позволят сократить средний возраст подвижного автобусного состава Подмосковья с 7 до 4,2 лет.