В Московской области подготовили к "Ночи искусств" более 200 мероприятий

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Выставочные залы, дома культуры, театры, кинотеатры и библиотеки Подмосковья подготовили более 200 мероприятий к всероссийской "Ночи искусств", которая пройдет в ночь с субботы на воскресенье, сообщило министерство культуры региона.

По словам министра культуры Московской области Оксаны Косаревой, мероприятия "Ночи искусств" этого года пройдут под девизом "Искусство объединяет".

"Это очень символичный девиз, потому что акция проходит в День народного единства и накануне 100-летия Октябрьской революции.

Настоящее искусство восхищает взгляд и обогащает душу, гармонизирует пространство и вдохновляет на созидание. Оно способно объединять людей различных поколений, политических интересов, социального статуса и религиозных взглядов", — подчеркнула Косарева.

Среди мероприятий, которые ждут жителей Подмосковья и гостей области в ночь с субботы на воскресенье: ночные концерты и спектакли, интеллектуальные интерактивные игры, совместное пение романсов, мастер-классы по народному художественному промыслу, иконописи и революционному историческому плакату, балы и лотереи, ночные кинопоказы и квесты.