Количество налоговых проверок в Подмосковье сократилось в два раза

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Количество налоговых проверок в Подмосковье сократилось с 2010 года года в два раза, сообщила журналистам руководитель управления Федеральной налоговой службы Московской области Екатерина Макарова.

"Благодаря совершенствованию методов налогового администрирования и внедрению рискориентированного подхода в контрольной работе значительно сократилось количество выездных налоговых проверок. Если в 2010 году их было проведено 3,8 тысячи, то в 2016 году — 1,6 тысячи, то есть более чем в два раза", — сказала Макарова.

По данным руководителя подмосковного налогового управления, тенденция к снижению количества проверок в Подмосковье сохраняется. Так, за девять месяцев 2017 года проведено 1,12 тысячи проверок, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"При этом эффективность проверок увеличилась в два раза — 19 миллиардов рублей в расчете на одну результативную проверку", — уточнила Макарова.