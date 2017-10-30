Налоговые поступления Московской области увеличились на 13%

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Налоговые поступления Московской области в бюджетную систему РФ в текущем году увеличились на 13%, сообщила журналистам руководитель УФНС по Московской области Екатерина Макарова.

"За девять месяцев 2017 года с территории Московской области в бюджетную систему Российской Федерации мобилизовано 582,1 миллиарда рублей налоговых доходов. Что на 66,7 миллиарда больше, чем за аналогичный период прошлого года, или 12,9%", — сказала Макарова. Она отметила, что в регионе сохраняется положительная динамика налоговых поступлений.

Она уточнила, что основными доходными источниками стали доходы физических лиц (147,7 миллиарда рублей или 42,4%), налог на прибыль организаций (103,7 миллиарда рублей или 29,8%) и имущественные налоги (55,5 миллиарда или 15,9%).

В федеральный бюджет за тот же период поступили 234 миллиарда рублей. Что больше на 31,8 миллиарда или 22%, чем в аналогичном периоде 2016 года, заключила Макарова.