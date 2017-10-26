Глава Дубны Вячеслав Мухин досрочно ушел в отставку

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В скором времени создадут комиссию, которая займется отбором кандидатов на должность главы города.

Глава подмосковной Дубны Вячеслав Мухин сложил с себя полномочия. Об этом стало известно в ходе очередного заседания городского совета депутатов. Об этом сообщил телеканал "360".

Мухин отметил, что своим уходом он сделает городу лучше. По его словам, на сегодняшний день депутатский корпус очень устойчивый.

"Они уже три года вместе работают, и все политически грамотны. Я уверен, что они выберут главу города, который поведет город дальше. Дубна будет развиваться. Дубна – это лидер, и она должна развиваться", – отметил Мухин.

По мнению градоначальника, он много что сделал для Дубны. Вячеслав Мухин 25 лет работает в городском хозяйстве, 11 из которых – в администрации города на различных должностях.