В Подмосковье увеличат штрафы за освещение и навалы мусора с 2021 года

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Изменения в законопроект были внесены в трех чтениях в Кодекс Московской области об административных правонарушениях.

Мособлдума увеличила штрафы за ненадлежащее содержание уличных фонарей, отсутствие урн и навалы мусора. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года, сообщил телеканал "360".

"Мы – получатели федеральной субсидии по комфортной городской среде. Есть федеральное требование, чтобы были увеличены штрафы по некоторым пунктам. Это отложенная тема, штрафы увеличатся с 2021 года", — рассказал председатель профильного комитета регионального парламента Игоря Коханый.

Согласно тексту законопроекта, за ненадлежащее содержание дорог, улиц и тротуаров в муниципалитетах увеличивается размер штрафа для граждан до трех-пяти тысяч рублей, для должностных лиц — до 5-10 тысяч рублей, для юридических лиц — до 15-50 тысяч рублей.

За нарушение освещения и ненадлежащее содержание фонарей штрафы для должностных лиц составят от 20 до 30 тысяч, для юридических лиц минимальный размер штрафа увеличен в четыре раза – до 20 тысяч, максимальный – 50 тысяч рублей.

За несвоевременную очистку улиц от мусора урн и контейнеров, навалы мусора на контейнерных площадках, для должностных лиц размер штрафа вырастет с 20-50 тысяч рублей до 30-70 тысяч рублей, для юридических лиц — с 50-100 тысяч рублей, до 70-170 тысяч рублей.