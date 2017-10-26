Подмосковье увеличило доходы бюджета на 12 миллиардов рублей в 2017 году

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Дефицит бюджета региона сократился до 19,2 миллиарда рублей.

Во время 34 заседания Московской областной думы депутаты приняли законопроект "О внесении изменений в Закон Московской области "О бюджете Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" в трех чтениях. Исходя из закона следует, что доходы бюджета Подмосковья в текущем году увеличены более чем на 12 миллиардов рублей, сообщил телеканал "360".

За 2017 год был сокращен дефицит дохода региона с 31,2 миллиарда рублей до 19,2 миллиарда рублей. Сокращения удалость добиться благодаря увеличению доходной части бюджета.

"Законопроектом предлагается внести изменения в закон о бюджете Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в части основных параметров: увеличение доходов на 12,2 миллиарда рублей, в том числе собственных доходов, налоговых и неналоговых, на 12 миллиардов рублей. Предусматривается увеличение безвозмездных поступлений",— заявила Елена Мухтиярова, исполняющая обязанности министра экономики и финансов Московской области.

Она отметила, что расходная часть не меняется, а дефицит уменьшается и снижается с 31,2 миллиарда до 19,2 миллиарда рублей, это уменьшает уровень дефицита с 7,9% до 4,7%.

Доходная часть регионального бюджета увеличилась благодаря тому, что увеличился рост зарплат и доходы с акцизов, а также прослеживается положительная динамика платежей по патентам иностранных граждан. Прирост к 2016 году по итогам 2017 года ожидается на уровне 6,2%, в том числе, по неналоговым доходам — на 6,5%. Расходы будут перенаправлены на государственные программы.