Две тысячи обманутых дольщиков получат квартиры в Подмосковье в этом году

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. С 2012 года в регионе планомерно занимаются решением этой проблемы.

Администрация Подмосковья с 2015 года пытается разобраться с проблемой обманутых дольщиков. До начала 2018 года более двух тысяч жителей региона станут обладателями новых квартир. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"Диалог с дольщиками у нас самый непосредственный. Я напомню, что с 2012 года мы планомерно решаем вопросы тех, кого обманули в начале 2000-х годов. Нам удалось предоставить ключи порядка 19 тысячам человек", — отметил Андрей Воробьев.

Чтобы обеспечить население жильем, вкладываются огромные финансовые средства.

Несколько подмосковных строек находятся на особом контроле, в частности, объект в Звенигороде Су-155.

"Ситуация, которая сложилась в Подмосковье, находится на контроле. Правоохранительный блок работает по мошенникам и горе-строителям, которые увезли деньги за рубеж. Наши совещания мы начинаем как раз с проблемы дольщиков", — добавил Андрей Воробьев.

Проблема обманутых дольщиков тянется с начала 2000-х годов. С каждым годом их становится меньше. Некоторые строительные объекты ждут ввода в эксплуатацию около 15 лет. В ближайшем будущем будет закончено строительство еще нескольких комплексов: "Южное Домодедово", "Западные ворота", "Борисоглебский" в Раменском районе, ЖК "Видное" в Ленинском районе, ЖК "Богородский" в Ногинском районе.