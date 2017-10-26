Пять центров материнства и детства откроются в 2017 году в Подмосковье

В этих медицинских учреждениях будут обслуживать не только жителей Подмосковья, но и других регионов.

В Подмосковье продолжают вводить в эксплуатацию новые центры материнства и детства. Три уже открыли, на очереди учреждения в Раменском и Сергиевом Посаде. Об этом со ссылкой на губернатора Московской области сообщил телеканал "360".

"Мы открываем в этом году пять центров материнства и детства. До этого порядка 10–12 тысяч женщин были вынуждены ехать в другие субъекты, чтобы родить ребенка. Благодаря президентской программе мы запускаем пять перинатальных центров", — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области отметил, что в новых медучреждениях будут работать только самые опытные медики. Они будут оказывать высококачественные услуги.

"Мы добились уникально низких показателей по детской смертности — 3,5–3,6 случая на 1000 новорожденных. Мы уже лидеры по этому показателю. Наша задача — сохранить это отличительное качество", — добавил Андрей Воробьев.

Глава региона также сообщил, что в центрах материнства и детства будут рожать не только мамы из Московской области, но и из других субъектов РФ. Сейчас проводится специальная кампания по набору желающих родить в безопасных и комфортных условиях.

"Хочу поблагодарить врачей, которые участвовали в запуске этих центров. Это крайне ответственный период, который они проходят достойно. Осталось запустить два центра — в Раменском и Сергиевом Посаде", — заключил Андрей Воробьев.

Сейчас в центрах устанавливают специальное оборудование. Запуск медцентров запланирован на ближайшее время — конец октября — начало ноября.