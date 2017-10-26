Дефицит бюджета Московской области сократился на 12 млрд рублей

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Дефицит бюджета Московской области сократился в 2017 году на 12 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из Московской областной думы.

"Дефицит бюджета удалось сократить с 31,2 миллиарда рублей до 19,2 миллиарда рублей за счет увеличения доходной части бюджета", — заявила исполняющая обязанности министра экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова, представляя депутатам регионального парламента изменения в Закон о бюджете Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Расходная часть регионального бюджета в 2017 году не меняется, дефицит уменьшается и снижается с 31,2 миллиарда до 19,2 миллиарда рублей, что уменьшает уровень дефицита с 7,9% до 4,7%, отметила Мухтиярова. По ее словам, доходную часть регионального бюджета удалось увеличить благодаря росту заработной платы, увеличению поступлений от продажи патентов иностранным гражданам, увеличению доходов с акцизов.

Председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике Тарас Ефимов отметил, что основной объем этих средств будет направлен на увеличение финансирования дорожных работ в 2018 году.