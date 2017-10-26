В Подмосковье объем господдержки аграриям вырастет в 2018 году на 20%

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Объем государственной поддержки, отказываемой правительством Московской области предприятиям агропромышленного комплекса региона в 2018 году будет увеличен на 20% по сравнению с 2017 годом, передает корреспондент РИА Недвижимость из Московской областной думы.

"В 2018 году общий объем консолидированной поддержки аграриям вырастет на 20% по сравнению с 2017 годом", — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин в рамках "правительственного часа", докладывая региональному парламенту итоги работы министерства за 2017 год и о планах на 2018 год.

Из материалов презентации к докладу министра следует, что общий объем поддержки подмосковных аграриев из областного бюджета составит 4,78 миллиарда рублей.

Дополнительно в 2018 вводятся новые меры поддержки АПК региона. Это субсидии муниципальным образованиям на комплексную борьбу с борщевиком, которая составит 298 миллионов рублей, и возмещение затрат на приобретение новой сельхозтехники, — в эту статью расходов заложено 160 миллионов рублей.

Также сохранится традиционная мера поддержки подмосковных аграриев в виде возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам предприятиям на проведение сезонных полевых работ. Она составит 90 миллионов рублей.