Штрафы за плохое обслуживание дорог и дворов Подмосковья вырастут в 2 раза

МОСКВА, 26 окт — РИА Недвижимость. Размер штрафов за ненадлежащее содержание дорог, улиц, тротуаров и дворов в Подмосковье вырастет почти в два раза, сообщает корреспондент РИА Недвижимость из Московской областной думы.

Депутаты Московской областной думы в четверг приняли поправки к Кодексу Московской области об административных правонарушениях.

Поправки внесены в статьи 6.7, 6.10 и 6.11 Кодекса, касающиеся благоустройства и содержания территорий в муниципалитетах Московской области. "Изменения позволят содержать территории благоустроенными и эффективно использовать бюджетные средства", — сказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Алексей Беловодов, представляя депутатам регионального парламента проект закона. Изменения приняты единогласно.

Так, увеличивается размер штрафа за ненадлежащее содержание дорог, улиц и тротуаров в муниципалитетах (ч. 3, ст. 6.7 Кодекса) для граждан — с 1-2,5 тысячи рублей до 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц — с 2,5-5 тысяч рублей до 5-10 тысяч рублей, для юридических лиц — с 10-40 рублей до 15-50 тысяч рублей.

За ненадлежащее состояние наружного освещения (ч. 2 ст. 6.10 Кодекса) размер штрафа вырастет для должностных лиц с 10-15 тысяч рублей до 20-30 тысяч рублей, для юридических лиц с 5-40 тысяч до 20-50 тысяч рублей.

За несвоевременную очистку от мусора урн и контейнеров, навалы мусора на контейнерных площадках (ч. 2 ст. 6.11) размер штрафа для должностных лиц вырастет с 20-50 тысяч рублей до 30-70 тысяч рублей, для юридических с 50-100 тысяч рублей до 70-170 тысяч рублей.

Изменения вступают в силу с 1 января 2021 года.